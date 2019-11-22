В аэропорту Одессы на "брюхо" сел Boeing-737 авиакомпании Turkish Airlines

В аэропорту Одессы аварийно сел Boeing-737-800 авиакомпании Turkish Airlines. Рейс TK467 прибыл из Стамбула. С первого раза самолет не смог приземлиться, уйдя на второй круг. В итоге при посадке была повреждена стойка шасси, и самолет сел на брюхо. Данных о пострадавших нет, как и о причине нештатной ситуации. Погода в момент посадки в районе аэропорта была удовлетворительной.

По данным Simple Flying, это уже второй за день подобный инцидент в аэропорту Одессы. Ранее частный самолет при посадке тоже повредил переднюю стойку шасси и "клюнул" носом ВПП. Так что вполне возможно, что причина повреждений шасси - в неудовлетворительном состоянии взлетно-посадочной полосы.