С января по октябрь в Прикамье введено в эксплуатацию 790 тысяч "квадратов" жилья

За 10 месяцев 2019 года в Прикамье введено в строй 790 тыс. кв.м. жилых площадей, на 30% или 200 тысяч "квадратов" больше, чем в аналогичный период прошлого года.

"Объем ввода многоквартирных домов также превысил показатель прошлого года. В этом году девелоперы возвели 284.6 тыс. кв.м. Это на 8% больше, чем за 10 месяцев 2018 года", - отметил первый заместитель председателя правительства Пермского края Михаил Сюткин.

Индивидуальными застройщиками введено в действие 505,8 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что почти вдвое больше, чем в январе-октябре 2018 года.

Отметим, на 2019 год план ввода жилья в Пермском крае, согласно нацпроекту «Жильё и городская среда», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, составляет 1050 тыс. кв. м.