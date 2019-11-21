В центре Москвы глава компании Group-IB Илья Сачков повздорил с таксистом и распылил на него газ

Инцидент с распылением газа, потасовкой, с участием таксистов и основателя компании Group-IB (занимается кибербезопасностью) Ильи Сачкова произошел накануне вечером в самом центре Москвы – у отеля Four Seasons. По данным СМИ, таксист и Сачков написали друг на друга заявления в полицию. Историю оба описывают по-разному, в полиции пока не сообщают подробностей.

Вот как ситуация выглядела со слов таксиста (версию приводит РБК): "По его (таксиста) словам, в 16:45 мск он стоял в пробке, когда к нему с требованием немедленно уехать подошел неизвестный. Как рассказал потерпевший, неизвестный нецензурно высказался в его адрес, после чего водитель вышел из автомобиля и попытался объяснить, что не может уехать из-за затора. Тогда мужчина повторил требования и затем ударил таксиста, после чего достал газовый пистолет и выстрелил в его сторону несколько раз. Затем, по утверждению потерпевшего, мужчина произвел выстрел в другого таксиста, но не попал в него".

А вот версия Сачкова, которую опубликовал telegram-канал компании Group-IB: "Когда вышел из Four Seasons в 16:38 "такси" все еще затрудняли проезд. Я попросил метрдотеля навести порядок на проезжей части возле отеля, но он ответил, что не сможет помочь. Тогда я лично обошел все машины "такси" и попросил водителей уехать — две машины уехали, остальные остались.

Я подошел к водителю одного из "такси" и попросил не перекрывать проезжую часть. На это водитель выругался и посоветовал "проваливать". На мою повторную просьбу не перегораживать проезд водитель выскочил из машины с угрозами.

Поскольку его агрессивное поведение представляло угрозу мне и находившимся рядом прохожим, я попросил успокоиться и уехать, но это его еще больше раздражало. Подошли и другие водители, а первый перешел к активным действиям - он толкнул меня и замахнулся кулаком.

В этот момент я достал зарегистрированный газовый "Удар", это не пистолет, а устройство дозированного аэрозольного распыления, и распылил газ в направлении нападавшего. Это остановило нападавших, газ не нанес им телесных повреждений. Далее подошел сотрудник полиции, и я написал заявление на нападавших, поскольку их действия представляли угрозу моей жизни и здоровью. Водитель такси после этого написал заявление на меня. Я надеюсь, что видеозапись инцидента расставит все по своим местам".