На вокзале Перми инвалидам-колясочникам пришлось перебираться через железнодорожные пути

На железнодорожном вокзале Перми инвалидам-колясочникам, которые вернулись из Санкт-Петербурга, пришлось перебираться через пути, чтобы войти в здание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого отделения Всероссийского общества инвалидов.

Вечером 19 ноября танцоры-колясочники возвращались с выступления на Чемпионате России по танцам на колясках. Поезд прибыл на пятый путь, первый при этом был свободен.

"С багажом и танцевальными колясками нереально спуститься через подземный тоннель вокзала, остается перескакивать через рельсы. В то время, когда выносили на руках участников ансамбля из вагона и размещали вещи на санях, на второй путь пришел товарный состав и перегородил проход через пути. Пришлось стоять не менее пяти минут на платформе при температуре воздуха на улице в минус 17 градусов", - уточнили в организации.

На дежурную по вокзалу написана жалоба.