07 Сентября 2020
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ДТП на автодороге Пермь-Екатеринбург (2019) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На Среднем Урале неопытный водитель погубил в аварии беременную женщину

На Среднем Урале произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, в том числе беременная женщина. Авария случилась в среду на 185 км трассы "Пермь - Екатеринбург".

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД Свердловской области, по предварительным данным, 53-летний водитель "Лада Гранта" при выезде на дорогу с полосы разгона не уступил грузовому автомобилю "Рено" с полуприцепом, который двигался по главной. Машины столкнулись.

В момент ДТП в салоне "Лады" находились три пассажира, в том числе беременная. В результате один из пассажиров - женщина 1974 года рождения - погибла на месте, еще двое - женщина 1977 года рождения и мужчина 1974 года рождения - были госпитализированы. В тяжелом состоянии в больницу был доставлен и водитель легковушки.

ДТП на автодороге Пермь-Екатеринбург(2019)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Позже стало известно, что женщина 1977 года рождения, которая находилась на поздних сроках беременности, скончалась в больнице. Ни ее, ни ребенка врачам спасти не удалось.

Полицейские выяснили, что сидевший за рулем "Гранты" имеет водительский стаж всего пять месяцев. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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На Среднем Урале неопытный водитель погубил в аварии беременную женщину

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Теги: авария, дорога, беременная, ДТП, Средний Урал



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