В Сибири пресекли контрабанду лесоматериалов за рубеж на 600 млн рублей

В Сибири задержали двух местных жителей, подозреваемых в крупной контрабанде лесоматериалов из России за рубеж.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина и женщина организовали незаконную отправку грузовиков через российскую границу с древесиной хвойных пород.

Злоумышленники изготавливали фиктивные документы с реквизитами несуществующих организаций на поставку леса.

По предварительным данным, стоимость экспортируемой продукции может превысить 600 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири. По его мнению, поджоги могут быть способом сокрытия незаконной заготовки древесины.

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин ранее не исключил введения полного запрета на экспорт леса в КНР, если власти Поднебесной не подключатся к решению проблемы вырубки лесов.