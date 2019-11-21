07 Сентября 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
Импортированный из РФ лес на станции Маньчжурия, КНР (2018) | Фото: sucai.redocn.com

В Сибири пресекли контрабанду лесоматериалов за рубеж на 600 млн рублей

В Сибири задержали двух местных жителей, подозреваемых в крупной контрабанде лесоматериалов из России за рубеж.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина и женщина организовали незаконную отправку грузовиков через российскую границу с древесиной хвойных пород.

Злоумышленники изготавливали фиктивные документы с реквизитами несуществующих организаций на поставку леса.

По предварительным данным, стоимость экспортируемой продукции может превысить 600 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири. По его мнению, поджоги могут быть способом сокрытия незаконной заготовки древесины.

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин ранее не исключил введения полного запрета на экспорт леса в КНР, если власти Поднебесной не подключатся к решению проблемы вырубки лесов.

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В Сибири пресекли контрабанду лесоматериалов за рубеж на 600 млн рублей

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Теги: сибирь, лес, контрабанда



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