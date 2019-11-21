07 Сентября 2020
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Политика В России
партийный билет Единой России, Единая Россия (2017) | Фото: permkrai.er.ru

Большинство россиян выступают за сменяемость партии власти

Большинство россиян (63%) считают, что в стране есть такой институт, как партия власти. При этом чуть более половины из них (51%) считают, что она должна меняться.

Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ и Института развития парламентаризма "Прекрасная "Единая Россия" будущего".

Исследование представили в преддверии съезда "Единой России" 23 ноября.

Мнение о том, что в России "точно нужна" или "скорее нужна" партия власти, разделяют 66% опрошенных. Обратного мнения придерживаются 24%.

Кроме того, 69% полагают, что партия власти должна нести ответственность за действия не только ее членов, но и всех представителей власти вне зависимости от их партийной принадлежности.

Подавляющее число россиян (90%) выступают за то, чтобы партия власти несла большую ответственность перед избирателями, нежели ее конкуренты.

Напомним, данные опросов фиксируют устойчивое падение рейтинга "Единой России" – в 2015 году средний показатель составлял 55%, падение началось летом 2018 года – во время принятия пенсионной "реформы". Тогда уровень поддержки "партии власти" опустился до 41% и продолжает падение. Сейчас за "ЕР" высказывается уже чуть меньше трети респондентов.

Ранее в сети обсуждалось будущее "Единой России", а именно – якобы некий слив, по которому в Администрацию президента передали документы от значимых политтехнологов с предложениями по упразднению "Единой России".

Необходимо это, по данным слива, для перезагрузки имиджа партии и власти в целом. Впрочем, это не первый заход в подобном ключе.

Интересно другое – способ, который предложен в документе – разделение партии на условно либеральную и условно консервативно-патриотическую. Все это могут приурочить к выборам 2024 года, что должно сыграть на руку Кремлю, так считают политтехнологи.

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Теги: партия власти, единая россия



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