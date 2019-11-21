Крысы перегрызли кабель и лишили Эстонию самых важных государственных сайтов

Крысы устроили информационный коллапс в Эстонии. Накануне вечером грызуны повредили подземные оптоволоконные кабели в эстонском уезде Харьюмаа, административным центром которого является столица страны Таллин. Из строя вышли интернет-ресурсы, которые обслуживает департамент государственной инфосистемы (RIA), пишет Postimees.

По словам пресс-секретаря RIA Сейко Куйка, с 16:30 по местному времени был, к примеру, недоступен государственный портал Eesti.ee, Eesti Loto, услуги Больничной кассы (на этом ресурсе можно в электронном виде получить рецепт на лекарство) и т. д. Кабель восстановили, но сбои в работе сайтов продолжались.

В процессе ремонтных работ техники выяснили, что кабель был погрызен крысами. Частьего пришлось заменить и переустановить.