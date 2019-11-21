Трассу Москва - Санкт-Петербург откроют на следующей неделе
Открытие платной автомобильной трассы Москва - Санкт-Петербург состоится на следующей неделе.
Строительство полностью закончено, сообщи источник ТАСС.
Трасса М11 строилась с 2010 года. Каждый участок реализуется в рамках отдельного концессионного соглашения. Запуск движения на последнем участке планируется в конце ноября.
Ранее стала известна стоимость проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург.
Поездка обойдется в среднем в 1,3–2 тыс. руб.