07 Сентября 2020
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Общество Центральный ФО Северо-Западный ФО В России Санкт-Петербург Москва
платная дорога, трасса, платная трасса (2016) | Фото: pereezd-rb.ru

Трассу Москва - Санкт-Петербург откроют на следующей неделе

Открытие платной автомобильной трассы Москва - Санкт-Петербург состоится на следующей неделе.

Строительство полностью закончено, сообщи источник ТАСС.

Трасса М11 строилась с 2010 года. Каждый участок реализуется в рамках отдельного концессионного соглашения. Запуск движения на последнем участке планируется в конце ноября.

Ранее стала известна стоимость проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург.

Поездка обойдется в среднем в 1,3–2 тыс. руб.

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Трассу Москва - Санкт-Петербург откроют на следующей неделе

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Теги: Москва, Петербург, транспорт, дорога



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