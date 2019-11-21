Сенатор предложил создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

В России может появиться государственная бюджетная авиакомпания, которая будет выполнять полеты на Дальний Восток страны.

Как сообщил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, создание лоукостера поможет развить транспортный комплекс региона и позволит дальневосточникам чаще летать в европейскую часть РФ.

Данный вопрос Абрамов планирует поднять при следующем обсуждении бюджета, которое состоится 25 ноября.

По его словам, "страна может себе позволить купить 10 дальнемагистральных самолетов и создать госкомпанию, которая не будет выплачивать огромные лизинговые платежи", сообщают "Известия".

Ранее руководитель Минвостокразвития России Александр Козлов на заседании коллегии ведомства пожаловался на нереализованные планы по созданию на Дальнем Востоке транспортной инфраструктуры.

Так, по его словам, 28 маршрутов, на которые должны были быть выделены субсидии, так и не были запущены – размер субсидий просто не покроет расходы перевозчиков.

Кроме того, к настоящему моменту не создана региональная авиакомпания на Дальнем Востоке, хотя председатель правительства РФ давал поручение о ее создании еще 28 ноября 2017 года.