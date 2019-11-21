ФСБ задержала украинского шпиона

Сотрудники ФСБ России задержали в Ростовской области российского военнослужащего, который подозревается в шпионаже в пользу Украины.

Он служил в Южном федеральном округе.

Военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретные военные сведения в отношении Вооруженных сил России.

По данному факту заведено уголовное дело по статье "Государственная измена", сообщает ТАСС.

В октябре агентство внутренней безопасности Польши заявило о задержании мужчины, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом заявил представитель агентства Станислав Жарына. По его словам, следователи собрали доказательства о сотрудничестве некого Петра С. с российской разведкой. При обыске у него обнаружили оружие и боеприпасы. Мужчину арестовали на три месяца.