07 Сентября 2020
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ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ задержала украинского шпиона

Сотрудники ФСБ России задержали в Ростовской области российского военнослужащего, который подозревается в шпионаже в пользу Украины.

Он служил в Южном федеральном округе.

Военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретные военные сведения в отношении Вооруженных сил России.

По данному факту заведено уголовное дело по статье "Государственная измена", сообщает ТАСС.

В октябре агентство внутренней безопасности Польши заявило о задержании мужчины, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом заявил представитель агентства Станислав Жарына. По его словам, следователи собрали доказательства о сотрудничестве некого Петра С. с российской разведкой. При обыске у него обнаружили оружие и боеприпасы. Мужчину арестовали на три месяца.

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ФСБ задержала украинского шпиона

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Теги: шпион, Украина



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