В Тюменской области водитель автокрана, снесший надземный переход, заплатит миллионы

В Тюмени вынесен приговор в отношении 27-летнего местного жителя, водителя автокрана, который 17 мая снес надземный переход.

Суд взыскал с него возмещение ущерба - более 4,7 млн руб. и 360 часов обязательных работ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры, он был признан виновным в уничтожении чужого имущества в крупным размере, совершенном путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности.

Напомним, водитель по заказу перевозил вагон-бытовку из села Каскара Тюменского района в Тюмень. Вагон был погружен на автомобиль ДЭУ NOVUS с установленной на нем стрелой манипулятора. При этом стрела полностью не опустилась, а легла на вагон под небольшим углом вверх. На 21 км трассы Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск водитель, проезжая под модульным пешеходным переходом, зацепил стрелой манипулятора переход, из-за чего он обрушился.

Движение в сторону города было ограничено.

Сумму ущерба, причиненную Федеральному управлению автодорог "Урал" оценили более чем в 5,1 млн руб. 400 тыс. рублей возместила страховая компания.