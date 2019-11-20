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Наука и техника Свердловская область В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Свердловские онкологи и хирурги оценили операции с использованием роботов в Германии

Врачи из Свердловской областной клинической больницы и Свердловского онкологического диспансера поучаствовали в Международном симпозиуме по малоинвазивной хирургии (MIC Symposium) в Гамбурге. Там же работали их коллеги из Японии, Германии, Великобритании, а также из других российских городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Казани, Барнаула, Челябинска, Казани, Геленджика и др.

"Мероприятие прошло на базе клиник "Асклепиос", соорганизатором выступила немецкая компания "Рулаком консалт" – официальный сервисный партнер "Асклепиос" в России, – рассказал Антон Шушанов, хирург отделения абдоминальной хирургии ОКБ №1 (Екатеринбург). – В первый день мы наблюдали за трансляциями сразу из семи операционных. Высокотехнологичные операции различного профиля с помощью роботизированной и лапароскопической техники проводили ведущие хирурги Европы. Было проведено и показано 15 операций по поводу опухолей, ожирения, грыж на различных органах брюшной полости: резекции печени, поджелудочной железы, резекции толстой кишки, желудка, операции по поводу грыж передней брюшной стенки. Второй день был посвящен обмену мнениями, обсуждению проведенных операций с коллегами из разных стран".

Тюменская областная клиническая больница №2|Фото: Накануне.RU

В нескольких операциях принимали участие и российские врачи, так, например, они провели уникальную операцию по тотальному удалению прямой кишки у немецкого пациента с предраковой патологией. Подобные операции у нас в стране еще не проводятся.

С немецкой стороны совместные операции вел главный врач Клиники общей и висцеральной хирургии медицинского центра "Асклепиос Норд" Асад Кутуп. Он давно знаком со многими из российских участников симпозиума – Кутуп много раз приезжал в нашу страну на медицинские форумы и для проведения уникальных операций. В Барнауле, Казани, Москве, Санкт-Петербурге и других городах России живут его бывшие пациенты. Асад Кутуп высоко ценит профессионализм русских врачей и всегда подчеркивает, что "современная медицина невозможна без обмена опытом, а хирурги России имеют прекрасное образование, обладают такими знаниями в анатомии, которых иной раз нет у европейских врачей, и многих из присутствовавших на конгрессе русских коллег я с гордостью называю своими друзьями".

Симпозиум вызвал большой интерес со стороны медицинского сообщества Европы и России. "Нам было очень интересно и полезно за короткое время увидеть одновременно такое количество высокотехнологичных операций, выполненных суперпрофессионалами – каждым в своей области. Здесь хирург любой специальности нашел бы для себя что посмотреть и послушать. В нашей клинике мы будем развить те знания и опыт, которые увозим с симпозиума", – отметил Антон Шушанов.

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Свердловские онкологи и хирурги оценили операции с использованием роботов в Германии

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Теги: симпозиум. окб, свердловский онкологический диспансер, хирургия



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