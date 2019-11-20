Киев требует у России миллиард гривен за крымские порты

Администрация морских портов Украины готовит требование к Правительству России о выплате более 1,24 млрд гривен (около $50 млн) из-за воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

Ранее Минюст Украины подавал общий иск в Европейский суд по правам человека.

Если в течение полугода не будет ответа, то дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж, отметил руководитель администрации Райвис Вецкаганс.

Письменное обращение к Правительству РФ планируют направить до конца текущего года.

Также в администрации отмечают, что "недополучили" за 5 лет около 6 млрд гривен доходов. А порты Азовского моря порты потеряли почти половину грузооборота.