В Москве у подростка изъяли две боевые гранаты

Сотрудники ФСБ обнаружили две боевые осколочные гранаты РГО в гараже на севере столицы. По данным telegram-канала "112", гранаты были снаряжены взрывчаткой, со взрывателями. Хозяин гаража рассказал, что дает пользоваться боксом местному 17-летнему подростку. Тот в свою очередь заявил, что купил боеприпасы у неизвестного и не хотел их взрывать. Заведено уголовное дело, с юноши взяли подписку о невыезде.

Между тем, в подмосковном Солнечногорске взрывотехники обнаружили и обезвредили две гранаты времен Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Местные жители обнаружили две гранаты РГД-30 времен Великой Отечественной войны в лесном массиве недалеко от деревни Носово.