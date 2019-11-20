06 Сентября 2020
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референдум за сохранение СССР, СССР, Союз советских социалистических республик (2019) | Фото: Накануне.RU

Уральский полпред проголосовал за сохранение СССР на встрече со студотрядами

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Алексей Текслер посетили мультимедийный исторический парк "Россия – моя история", где прошла встрече с представителями студенческих трудовых отрядов Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Вначале Николаю Цуканову и Алексею Текслеру устроили экскурсию по мультимедийному историческому парку. В одном из залов была представлена экспозиция, где предлагалось проголосовать за сохранение СССР. Цуканов выбрал "Да".

референдум за сохранение СССР(2019)|Фото: Накануне.RU

Николай Цуканов, Алексей Текслер, парк "Россия - моя история"(2019)|Фото: Накануне.RU

После завершения экскурсии полпреда и губернатора ждали представители студенческих трудовых отрядов Челябинской области. Отметим, что Челябинское отделение Российских студенческих отрядов признано лучшим в стране. Цуканов поздравил ребят с победой.

"Работать в стройотрядах - это здорово и интересно. В советские времена это другая миссия, сегодня другая, но по-прежнему это одинаково нужная работа. Помимо общения, это возможно увидеть страну, быть полезным. Это колоссальный опыт. Я вижу вас, энергетика от вас сильная. Уверен, что это движение будет развиваться, ну, а мы всегда готовы быть полезными для вас", - отметил Цуканов.

парк "Россия - моя история", Николай Цуканов, Алексей Текслер(2019)|Фото: Накануне.RU

Николай Цуканов, Алексей Текслер, парк "Россия - моя история"(2019)|Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер на встрече сообщил, что принято решение выделить помещение в центре города для регионального отделения студотрядов. "Это будет центр притяжения для ребят из наших городов и муниципалитетов", - отметил он.

На встрече студотряды выступили с инициативой благоустроить общественное пространство рядом с ЮУрГУ, сейчас территория заброшена. Они предлагают сделать аллею, освещение и граффити на фасаде дома. Это будет пространство для молодежи. "Это станет местом притяжения для молодежи, сейчас территория заброшена", - рассказала девушка.

Текслер инициативу поддержал.

Также представители студенческих отрядов пригласили посетить стройку "Мирный атом" в Озёрске. Цуканову идея понравилась. "Я был в Озёрске. Очень красивый город, очень зелёный. Но город требует внимания. Если губернатор меня пригласит, я готов приехать в Озёрск", - заявил он.

Также прозвучало предложение создать региональные стройки, в которых смогут принять участие студотряды. Алексей Текслер рассказал, что в регионе запланирован большой объем строек в социальной сфере: школы, больницы, детские сады.

"У нас много работы, и это неплохая идея - привлечь рябят из студотрядов", - подчеркнул губернатор.

По итогам встречи Цуканов и Текслер вручили ребятам компьютер для их регионального штаба. Глава региона отметил, что ему бы хотелось, чтобы после завершения обучения они связали свою судьбу с Челябинской областью.

Николай Цуканов, Алексей Текслер, парк "Россия - моя история"(2019)|Фото: Накануне.RU

парк "Россия - моя история", Николай Цуканов, Алексей Текслер(2019)|Фото: Накануне.RU

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Уральский полпред проголосовал за сохранение СССР на встрече со студотрядами

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Теги: СССР, Николай Цуканов, сохранение СССР



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