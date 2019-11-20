СМИ: Николаю Цискаридзе пришлось вызвать "скорую помощь"

СМИ сообщили о проблемах со здоровьем у 45-летнего экс-солиста Большого театра, ректора академии им. Вагановой Николая Цискаридзе. Так, РЕН ТВ пишет, что знаменитый артист почувствовал себя плохо, ему несколько раз вызывали "скорую помощь". "От госпитализации он отказывался, однако после сам обратился в больницу. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, и артист уехал домой", - сообщает телеканал. Telegram-канал "112" сообщил, что у Цискаридзе на фоне стресса развилась аллергическая реакция.