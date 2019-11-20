06 Сентября 2020
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Общество В России
водительские права, ДПС (2017) | Фото: mstrok.ru

Водителей с новыми заболеваниями обяжут проходить внеплановое медосвидетельствование

МВД и Минздрав разработали законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.

Согласно поправкам, в случае выявления у водителей противопоказаний к управлению автомобилем, они будут обязаны пройти внеочередные медицинские освидетельствования. Сделать это нужно будет в течение одного месяца.

В случае обнаружения заболеваний, мешающих вождению, либо неявки на такое медицинское освидетельствование, информация об этом будет направлена в МВД.

Как передает "Интерфакс", это повлечет за собой аннулирование водительского удостоверения.

В 2016 году Правительство отменило обязательное медицинское освидетельствование при замене водительского удостоверения в ряде случаев.

До этого медицинское заключение требовалось предоставить для замены прав в случаях изменения персональных данных, износа или повреждения, утраты, а также при получении международного водительского удостоверения.

Медицинская справка остается необходимым документов в случаях, предусмотренных статьей 23 Федерального закона "О безопасности дорожного движения". Под эту статью, например, попадают случаи замены удостоверений лицами, которым суд ранее в течение определенного периода запретил управлять транспортными средствами за административные и уголовные правонарушения.

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Водителей с новыми заболеваниями обяжут проходить внеплановое медосвидетельствование

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Теги: водители, медосвидетельствование



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