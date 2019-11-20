06 Сентября 2020
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Спорт Центральный ФО Воронежская область
бокс, спорт (2019) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Владимир Нетёсов: Вовлечение жителей Воронежской области в занятия спортом превышает общероссийские показатели

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов принял участие в работе федерального селекторного совещания на тему строительства физкультурно-оздоровительных объектов в 2020 году. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента. Участники обсудили работу, которая проводится в регионах по обеспечению граждан доступной спортивной инфраструктурой, в том числе, в рамках нацпроектов.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2024 году обеспечить увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В текущем году, по оценкам экспертов, этот показатель в Воронежской области составит 45%, что выше среднероссийского значения, которое ориентировочно составит 39-40%. По прогнозам, число жителей региона, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2019 года превысит 966 тыс., что на 37 тыс. больше, чем в 2018 году.

бассейн, плаванье, спорт(2019)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

"Улучшение состояния спортивной инфраструктуры, вовлечение воронежцев в активные занятия спортом, пропаганда здорового образа жизни – входят в число приоритетных направлений работы как законодательной, так и исполнительной власти региона", – отметил Владимир Нетёсов.

Владимир Нетёсов, председатель Воронежской областной думы(2019)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

За девять месяцев текущего года в области проведено 560 всероссийских и региональных, а также 2500 муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий. В сдаче норм ГТО приняли участие 85 тыс. человек, это на 13 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Владимир Нетёсов также добавил, что в рамках национального проекта "Демография" общий объем финансирования регионального проекта "Спорт – норма жизни" до 2024 года составляет 2 млрд 169,8 млн руб. Эти средства направят на улучшение состояния спортивной инфраструктуры, а также на приобретение спортоборудования для учреждений, реализующих программы спортивной подготовки.

бокс, спорт(2019)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

В частности, в Воронеже в ближайшее время откроется "Центр гребли на байдарках и каноэ". В текущем году приобретено оборудование на спортивные площадки для подготовки и сдачи нормативов ГТО в 13 муниципальных районах области, а до 2024 года такое оборудование появится во всех районах области. Также в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" до конца 2019 года в регионе запланирован ввод в эксплуатацию 21 спортобъекта, добавил Владимир Нетёсов.

Председатель Воронежской областной Думы подчеркнул, что представители депутатского корпуса и широкой общественности продолжат контроль за ходом строительства и качеством работ на спортивных объектах. Напомним, в 2020 году в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" запланировано строительство 13 объектов спорта, а в рамках госпрограммы Воронежской области – еще семи.

СОЦ "Аквамарин", спорт, спортивно-оздоровительный центр(2019)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

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Владимир Нетёсов: Вовлечение жителей Воронежской области в занятия спортом превышает общероссийские показатели

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Теги: Владимир Нетёсов, спорт, Аквамарин



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