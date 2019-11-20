Сына бывшего президента ФРГ зарезали во время лекции в клинике

59-летний Фриц фон Вайцзеккер погиб от ножевого ранения. Сын бывшего президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера был ранен во время лекции, которую он читал в клинике Schlosspark-Klinik.

По сообщению ТАСС, нападение совершил неизвестный мужчина. Он был задержан сотрудниками службы безопасности и слушателями лекции. Один из присутствовавших на лекции ранен.

Пока не называются причины, побудившие нападавшего совершить преступление.

Рихард Карл Фрайхерр фон Вайцзеккер в 1984-1994 годах занимал пост федерального президента Германии. Скончался в 2015 году в возрасте 94 лет. Его сын Фриц фон Вайцзеккер занимал пост главного врача клиники Schlosspark с 2005 года.