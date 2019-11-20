06 Сентября 2020
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Алексей Хотин, банк Югра, задержание (2019) | Фото: СКР

Экс-владелец банка "Югра" оказался должен государству – принадлежащему Центробанку "Трасту"

Экс-владелец банка "Югра" Алексей Хотин оказался должен, в числе прочего, государству. Ему предстоит вернуть сотни миллионов долларов принадлежащему Центробанку "Трасту".

Одним из кредиторов Хотина оказался банк непрофильных активов (БНА) "Траст". Речь идет о кредитах, которые перешли с балансов банков "Открытие" и "Бинбанк", сообщает "РБК". Долг Хотина перед "Трастом" может составлять $200–300 млн, при этом кредиты обслуживаются.

Как сообщало Накануне.RU, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. В апреле Хотин отправлен под домашний арест. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег банка.

Позднее в отношении Хотина было возбуждено еще одно уголовное дело. Оно касается растраты 283 млрд руб., принадлежащих банку, то есть сумма совокупного ущерба по всем уголовным делам превысила 290 млрд руб. Объединенное дело передано в производство генерал-майору Сергею Чернышову.

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Экс-владелец банка "Югра" оказался должен государству – принадлежащему Центробанку "Трасту"

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Теги: Алексей Хотин, Центробанк, Траст, долги, банк Югра



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