50/50. Систему выборов в Госдуму решили не менять в пользу одномандатников

Пропорция одномандатников и списочников в Госдуме не изменится. Об этом пишет сегодня РБК со ссылкой на свои источники в "Единой России" и близкие к Кремлю. О планах по пересмотру в пользу одномандатных депутатов (75/25) летом сообщало агентство Bloomberg.

Напомним, сейчас в Госдуму избирается 50% депутатов - 225 человек, по одномандатным округам и столько же по партийным спискам.

По информации РБК, идея изменения соотношения рассматривала в сентябре на случай, если "Единая Россия" наберет на выборах в заксобрания в среднем менее 40% голосов по спискам. Средний результат партии власти составил в итоге 68,06%.