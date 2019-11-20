В полиции не подтвердили информацию о ДТП с машиной Боярского

В МВД Санкт-Петербурга не подтвердили информацию об автоаварии на улице Оптиков.

Ранее сообщалось о ДТП, на месте которого якобы был замечен автомобиль актера Михаила Боярского.

Как показала проверка, информация о происшествии на улице Оптиков оказалась ложной и недостоверной. Как отметили в правоохранительных органах, на том месте ДТП не фиксировалось, сообщает "Рент ТВ".

Ранее актер театра и кино Михаил Боярский грубо выругался в ответ на обвинения в нарушении правил дорожного движения.

Mercedes артиста заметили припаркованным на встречной полосе в Санкт-Петербурге. Как говорят горожане, автомобиль выехал с Большой Конюшенной улицы и после разворота припарковался на Невском. На видео попал Боярский, который отходил от своего автомобиля.