06 Сентября 2020
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Общество Северо-Западный ФО Санкт-Петербург
Михаил Боярский кадр из клипа группы Кирпичи (2019) | Фото:youtube.com

В полиции не подтвердили информацию о ДТП с машиной Боярского

В МВД Санкт-Петербурга не подтвердили информацию об автоаварии на улице Оптиков.

Ранее сообщалось о ДТП, на месте которого якобы был замечен автомобиль актера Михаила Боярского.

Как показала проверка, информация о происшествии на улице Оптиков оказалась ложной и недостоверной. Как отметили в правоохранительных органах, на том месте ДТП не фиксировалось, сообщает "Рент ТВ".

Ранее актер театра и кино Михаил Боярский грубо выругался в ответ на обвинения в нарушении правил дорожного движения.

Mercedes артиста заметили припаркованным на встречной полосе в Санкт-Петербурге. Как говорят горожане, автомобиль выехал с Большой Конюшенной улицы и после разворота припарковался на Невском. На видео попал Боярский, который отходил от своего автомобиля.

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В полиции не подтвердили информацию о ДТП с машиной Боярского

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Теги: Боярский, ДТП



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