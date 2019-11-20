В Госдуму внесен законопроект о минимальной стоимости сигарет

В Госдуму внесен проект закона, который вводит понятие единой минимальной цены табачной продукции и устанавливает порядок ее расчета.

Как следует из пояснительной записки к документу, минимальная стоимость необходима для борьбы с нелегальной табачной продукцией, что плохо влияет на рынок. По данным TNS Kantar, в первом квартале текущего года доля нелегальных сигарет в России выросла с 7,7% до 10,3% год к году.

По формуле, предложенной депутатами, единая минимальная цена на 2019 год может составить 86,3 руб., сообщают "Ведомости".

Данная мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды, заявил ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

Парламентарий считает, что минимальную цену должно устанавливать государство, а не производитель, пишет "Парламентская газета".

По его словам, 95% всех сигарет в настоящее время не стоят дешевле 90 руб., поэтому, к примеру, можно было бы установить цену 85 руб.

Согласно законопроекту, который планируется внести, минимальная цена будет зависеть от налоговой нагрузки, и будет автоматически пересчитываться каждый год.