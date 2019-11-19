В Перми сгорел автомобиль координатора краевого отделения "Левого фронта"

В Перми сгорел автомобиль координатора местного отделения "Левого фронта" Сергея Андреянова, об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел ночью 19 ноября. Вместе с машиной Андреянова огнем были уничтожены еще два автомобиля, припаркованные рядом.

Активист считает, что это сделали специально.

"В последнее время политическая работа левых сил значительно активизировалась. В связи с этим активизировалось и сопротивление власти города Перми и Пермского края любому протесу, заявляющему на улицах города о том, что так дальше жить нельзя! Лимит народного терпения заканчивается", - написал Андреянов.

По словам активиста, опыт двух последних десятилетий, когда, особенно во время выборных кампаний, происходят поджоги подъездов, режутся покрышки у автомобилей, поступают анонимные угрозы, вбрасывается вал грязных поддельных агитматериалов, подсказывает - не всё просто со сгоревшим автомобилем.