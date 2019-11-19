06 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
На место прибыли пожарные расчеты (2018) | Фото:Накануне.RU

В Перми сгорел автомобиль координатора краевого отделения "Левого фронта"

В Перми сгорел автомобиль координатора местного отделения "Левого фронта" Сергея Андреянова, об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел ночью 19 ноября. Вместе с машиной Андреянова огнем были уничтожены еще два автомобиля, припаркованные рядом.

Активист считает, что это сделали специально.

"В последнее время политическая работа левых сил значительно активизировалась. В связи с этим активизировалось и сопротивление власти города Перми и Пермского края любому протесу, заявляющему на улицах города о том, что так дальше жить нельзя! Лимит народного терпения заканчивается", - написал Андреянов.

По словам активиста, опыт двух последних десятилетий, когда, особенно во время выборных кампаний, происходят поджоги подъездов, режутся покрышки у автомобилей, поступают анонимные угрозы, вбрасывается вал грязных поддельных агитматериалов, подсказывает - не всё просто со сгоревшим автомобилем.

автомобиль, пожар(2019)|Фото:Facebook Сергей Андреянов

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В Перми сгорел автомобиль координатора краевого отделения "Левого фронта"

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Теги: Сергей Андреянов, Левый фронт, Пермь, автомобиль, пожар



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