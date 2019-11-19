06 Сентября 2020
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борис вишневский, закс санкт-петербурга (2019) | Фото: vk.com

Вишневский чувствует себя непотопляемым в "Яблоке", несмотря на скандалы

В рамках тайного собрания «Яблока» в Санкт-Петербурге Борис Вишневский выступил против Григория Явлинского и назвал себя «непотопляемым». Парламентарий уверен, что никакие скандалы не смогут лишить его нынешней должности, а также депутатского мандата.

В середине декабря «Яблоко» проведет съезд, в рамках которого подведет итоги выборных кампаний за последние 4 года, а также выберет нового лидера. За лидерство поборются председатель Эмилия Слабунова, зампред партии Николай Рыбаков и глава псковского отделения Лев Шлосберг. По словам экспертов, эта встреча сулит множество сюрпризов от «Яблочников», которые коснутся претендентов на место лидера партии.

В то же время Telegram-канал «Занимательная конспирология» сообщает, что Григорий Явлинский все-таки может побороться за должность председателя.

занимательаня конспирология, вишневский явлинский(2019)|Фото:https://t.me/tumanconspirolog

Вчера петербургские «яблочники» провели тайную встречу, где обсуждали проблемы и планы, включая предстоящее голосование. Источник в рядах партии сообщил о готовящемся заговоре против Григория Явлинского. Члены петербургского отделения готовы поддержать Льва Шлосберга, но не Явлинского.

Присутствовавший на собрании Борис Вишневский, по словам очевидцев, вел себя чересчур уверенно, несмотря на его нынешнее шаткое положение. С недавних пор депутат замешан в секс-скандале со студенткой РГПУ им. Герцена. Однако сам парламентарий по всей видимости считает себя неприкосновенным лицом. Он думает, что эта ситуация никак не отразится на его репутации, а также депутатском мандате.

Совсем недавно в СМИ разразился громкий скандал. Студентки РГПУ им. Герцена заявили о том, что их домогался преподаватель в лице парламентария Бориса Вишневского. Одна из жертв осмелилась дать откровенное интервью. У депутата оказалось множество защитников, в частности им был председатель псковского отделения «Яблока» Лев Шлосберг.

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Вишневский чувствует себя непотопляемым в "Яблоке", несмотря на скандалы

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Теги: борис вишневский, явлинский, яблоко, лев шлосберг



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