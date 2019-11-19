Госдума назвала условия, при которых нацистская символика может появляться в СМИ

В третьем, окончательном чтении Госдума приняла закон, который уточняет действующие нормы демонстрации нацистской символики. Поправки разрешают появление этой атрибутики в произведениях искусства, литературы и науки, а также в сообщениях СМИ и т. д., но при определенных условиях.

Так, нацистская символика не должна нести пропагандистских целей, не должна содержать оправдания преступлений фашистской Германии.

Один из авторов поправок – депутат Елена Ямпольская – заметила: когда был принят полный запрет на демонстрацию нацистской символики, "возникла правовая коллизия, которая на протяжении последних лет являлась для общества серьезным раздражителем".

"В ближайшее время необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и отменить наказание за использование нацистской символики без признаков пропаганды. Соответствующий законопроект внесен", — сообщила она.