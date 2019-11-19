05 Сентября 2020
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Гитлер, нацизм (2016) | Фото:globalconflict.ru

Госдума назвала условия, при которых нацистская символика может появляться в СМИ

В третьем, окончательном чтении Госдума приняла закон, который уточняет действующие нормы демонстрации нацистской символики. Поправки разрешают появление этой атрибутики в  произведениях искусства, литературы и науки, а также в сообщениях СМИ и т. д., но при определенных условиях.

Так, нацистская символика не должна нести пропагандистских целей, не должна содержать оправдания преступлений фашистской Германии.

Один из авторов поправок – депутат Елена Ямпольская – заметила: когда был принят полный запрет на демонстрацию нацистской символики, "возникла правовая коллизия, которая на протяжении последних лет являлась для общества серьезным раздражителем".

"В ближайшее время необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и отменить наказание за использование нацистской символики без признаков пропаганды. Соответствующий законопроект внесен", — сообщила она.

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Госдума назвала условия, при которых нацистская символика может появляться в СМИ

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Теги: госдума, нацистская символика, свастика



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