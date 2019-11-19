05 Сентября 2020
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Мария Владимировна, Романовы, Патриарх Кирилл (2016) | Фото: blogspot.com

"Очень уж грязно всё": Российский императорский дом собрался выдавать "царские ордена"

В Большом Царицынском дворце состоится награждение царскими орденами. И это не шутка и не запоздавшая более чем на век новость – торжества готовит Российский императорский дом. Вручать награды 21 ноября будет глава этой организации - "княгиня" Мария Владимировна, а также её сын Георгий Михайлович.

Сообщается, что мероприятие инициировал Всемирный Русский Народный Собор по благословению патриарха Кирилла. В преддверии основной церемонии состоится также орденская церемония между Главой Российского Императорского Дома Е.И.В. "великой княгиней" Марией Владимировной и прибывшим в Россию Главой Королевского Дома Португалии Е.К.В. Домом Дуарте Пио Герцогом Браганцским, возглавляющим Общество португало-российской дружбы.

Церемония награждения запланирована на 21 ноября. Интересно, что её поддержали даже не все симпатизирующие монархии. Так, например, Игорь Стрелков, известный своими симпатиями к белому движению, в соцсети негативно отозвался о предстоящем мероприятии.

"Я не собирался описывать то, что будет ниже... Очень уж грязно всё... Но данная новость все-таки заставила меня пересмотреть первоначальное решение. Ибо молчание по таким поводам - это прямое потакание все более вероятной возможности "монархического трансферта", активно проталкиваемого коллективом во главе с моим бывшим шефом Малофеевым и Анной Витальевной Громовой (и Ко)", – отметил он.

Также Стрелков подчеркнул, что страна должна знать своих "будущих царей", а также "кавалеров" и "аристократов".

Напомним, Мария Владимировна, называющая себя "великой княгиней", в последнее время также довольно активно путешествует по России. Она посетила, в частности, Тюмень и Югру.

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"Очень уж грязно всё": Российский императорский дом собрался выдавать "царские ордена"

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Теги: царь, награждения, Стрелков, ордена



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