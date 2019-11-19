05 Сентября 2020
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Градсовет эспланада Дмитрий Самойлов (2018) | Фото: gorodperm.ru

"Пора ответить на зимние вопросы". Самойлов анонсировал прямой эфир

Глава Перми Дмитрий Самойлов анонсировал прямой эфир в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

"Друзья, я обещал, что буду регулярно проводить здесь прямые эфиры. Встречаемся 21 ноября, в четверг, с 19.00 до 20.00", - гласит подпись к посту мэра о готовности ответить "на зимние вопросы".

Вопросы пермяки уже начали присылать. В частности, мэра спросили, чем плоха была старая новогодняя ель и почему новая такая дорогая. Напомним, стоимость контракта на изготовление, доставку, монтаж, а также демонтаж и вывоз новогодней ели составляет 9,4 млн руб. На аукцион, согласно информации в аукционной документации, поступила только одна заявка.

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"Пора ответить на зимние вопросы". Самойлов анонсировал прямой эфир

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Теги: Дмитрий Самойлов, новогодняя ель, прямой эфир



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