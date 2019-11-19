Капитана спецназа ФСБ избили в баре в центре Москвы

В центре Москвы избит сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России.

Мужчина госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой в госпиталь ФСБ.

По данным "Интерфакса", конфликт произошел в баре на Пречистенской набережной, он перерос в драку, в ходе которой несколько человек избили капитана.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, кадры публикует телеграмм-канал Baza.

Известно, что нападавшие скрылись на Mercedes черного цвета.