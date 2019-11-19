05 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

Капитана спецназа ФСБ избили в баре в центре Москвы

В центре Москвы избит сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России.

Мужчина госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой в госпиталь ФСБ.

По данным "Интерфакса", конфликт произошел в баре на Пречистенской набережной, он перерос в драку, в ходе которой несколько человек избили капитана.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, кадры публикует телеграмм-канал Baza.

Известно, что нападавшие скрылись на Mercedes черного цвета.

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Теги: капитан фсб, бар, москва



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