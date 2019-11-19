Капитана спецназа ФСБ избили в баре в центре Москвы
В центре Москвы избит сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России.
Мужчина госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой в госпиталь ФСБ.
По данным "Интерфакса", конфликт произошел в баре на Пречистенской набережной, он перерос в драку, в ходе которой несколько человек избили капитана.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, кадры публикует телеграмм-канал Baza.
Известно, что нападавшие скрылись на Mercedes черного цвета.
Видео с камер: капитана ЦСН ФСБ избивают в баре (и возле него) в Москве. pic.twitter.com/4ArtSo1RS2— baza (@bazabazon) 19 ноября 2019 г.