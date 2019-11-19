05 Сентября 2020
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Общество Пермский край
собака, животное, грусть, жестокое обращение с животными (2017) | Фото: kot-pes.com

Отлов бездомных собак в Перми ведется в усиленном режиме

Отлов бездомных собак в Перми ведется в усиленном режиме с начала года с улиц города отловлено 2,4 тыс. животных. Из них больше 1,5 тыс. нашли новых хозяев.

Собак отлавливают по заявкам жителей города. Чтобы вызвать бригаду ловцов, нужно оставить заявку, указав полное имя, отчество и фамилию, контактные данные и место, где обосновались бездомные животные. Отлов производится командой из 2-4 ловцов, которые приезжают по указанному адресу на специальном транспорте. Ловят собак гуманным способом, за выезд в среднем удается зафиксировать до 8 животных.

Далее собаки поступают в городской приют, где их осматривает ветеринар, производится необходимое лечение, стерилизация, чипирование. Муниципальный приют и волонтеры ведут активную работу по поиску новых хозяев для собак. Помощь приюту оказывают волонтерский отряд лицея №2, волонтерский центр ПГНИУ, представители пермского филиала компании "Билайн", ученики школы №82 и многие другие организации.

С начала 2019 года новым хозяевам выдано 1580 собак, из них 1431 – взрослые собаки, 149 – щенки. С начала года с улиц Перми было отловлено 2405 собак.

Информацию о местах нахождения безнадзорных собак необходимо направлять по электронной почте otlov.perm@mail.ru или оставлять по телефону 263-14-94. В приоритете остаются заявки, поступившие на отлов собак вблизи социально значимых учреждений города.

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Отлов бездомных собак в Перми ведется в усиленном режиме

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Теги: бездомные собаки, отлов



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