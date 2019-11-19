В Челябинске памятник Ильичу на площади Революции опять закрыли на ремонт

Памятник Ленину в Челябинске на площади Революции опять закрыли на ремонт, сообщили Накануне.RU в местном региональном отделении КПРФ.

Ранее стало известно, что предыдущие работы по реконструкции памятника были проведены с нарушениями.

Памятник Ленину был открыт после ремонта год назад, однако после этого по монументу пошли трещины. Из-за выявленных недочетов по материалам прокурорской проверки СУ СК России по региону возбудил уголовное дело по статье "халатность с причинением особо крупного ущерба".

Как выяснилось, причиненный ущерб составил почти 15 млн руб. Один из сотрудников МУП "Центр историко-культурного наследия" принял работы у строителей без их фактической проверки.