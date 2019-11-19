05 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Памятник Ленину в Челябинске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске памятник Ильичу на площади Революции опять закрыли на ремонт

Памятник Ленину в Челябинске на площади Революции опять закрыли на ремонт, сообщили Накануне.RU в местном региональном отделении КПРФ.

Ранее стало известно, что предыдущие работы по реконструкции памятника были проведены с нарушениями.

памятник Ленину, Челябинск(2019)|Фото: Накануне.RU

подземный переход, Челябинск(2019)|Фото: Накануне.RU

Памятник Ленину был открыт после ремонта год назад, однако после этого по монументу пошли трещины. Из-за выявленных недочетов по материалам прокурорской проверки СУ СК России по региону возбудил уголовное дело по статье "халатность с причинением особо крупного ущерба".

Как выяснилось, причиненный ущерб составил почти 15 млн руб. Один из сотрудников МУП "Центр историко-культурного наследия" принял работы у строителей без их фактической проверки.

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В Челябинске памятник Ильичу на площади Революции опять закрыли на ремонт

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Теги: памятник Ленину, площадь Революции, Челябинск, ремонт, трещины



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