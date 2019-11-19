61-летняя Мадонна после концерта выпила чашку мочи

Поп-звезда Мадонна поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram нетривиальным способом снять боль, усталость и стресс после концерта.

К процедурам певица приступает поздно ночью – только к трем часам утра она освобождается после выступления в рамках своего турне Madame X.

Сначала звезда показала, как снимает усталость и боль в ногах после выступления: она погружается нижней частью тела в ледяную ванну. По ходу дела Мадонна показала, что на ноге и на руке у нее имеются огромные синяки.

А затем певица выпила из большой белой чайной чашки желтую жидкость, прокомментировав это так: "Это и правда хорошо – выпить мочу после того, как вы вышли из ледяной ванны".

Стоит отметить, что артистка уже не в первый раз использует мочу в качестве "лечения" – ранее она признавалась, что мочилась на собственные ноги, чтобы снять напряжение в них.