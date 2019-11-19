Приставам предложили дать доступ к кредитной истории и звонкам россиян

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях".

Согласно им сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, сообщает РБК.

Сейчас получать закрытые отчеты из бюро кредитных историй (БКИ) по запросу могут сами заемщики, ЦБ, нотариусы, следователи или суды.

Как уточнили в Минюсте, в случае принятия поправок сотрудники ФССП смогут получить информацию о кредиторах и покупателях просроченной задолженности.

Подобные запросы будут направляться в БКИ для проверки законности взыскания долга.

Как пишет "Коммерсантъ", изменения вносятся также в закон "О связи". Они должны обязать операторов связи предоставлять приставам необходимые им данные по запросу. Поясняется, что это необходимо для борьбы со злоупотреблениями коллекторов.

Ранее сообщалось, что телефонные звонки, которые совершают роботы, хотят приравнять к звонкам от сотрудников банков или коллекторов.

Как предполагается, данная поправка даст право должнику ограничить количество таких обзвонов. В настоящее время документ обсуждается с представителями бизнеса. В Минюсте подтвердили работу над проектом, но отказались комментировать его содержание.

Между тем, коллекторы просят дать им доступ к телефонам должников, которые те указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

С таким предложением "Национальная ассоциация коллекторских агентств" (НАПКА) обратилась в Госдуму. Таким образом в организации хотят решить проблему ошибочных звонков.

Эксперты отмечают, что доступ коллекторов к данной базе не будет гарантироваться конфиденциальность персональных данных пользователя.