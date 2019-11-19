В Салехарде 12 собственников квартир в "поехавшем" доме получат однокомнатные квартиры без доплаты

12 собственников сошедшего со свай деревянного дома по ул. Мира, 27 в Салехарде, получат однокомнатные квартиры без доплаты. Соответствующая информация была озвучена на очередной встрече главы города Алексея Титовского с жильцами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы города.

Всего в доме проживало 18 семей. Три семьи имеют квартиры на территории РФ и им полагаются выплаты по рыночной стоимости жилья в Салехарде. Еще три квартиры находятся в муниципальном найме. Жильцам этих квартир предоставят другое жилье, также на условиях социального найма.

Чтобы ускорить решение квартирного вопроса, ямальцам предлагают оформить отказ от самостоятельного сноса их бывшего дома. Благодаря чему у администрации появляется юридическая возможность по изъятию земельного участка и возможность досрочно обеспечить людей новым жильем.

Предлагается два варианта действий: жители могут самостоятельно подобрать квартиру и обратиться с предложением в управление жилищной политики администрации города, либо подбором жилья будет заниматься мэрия.



Квартиры могут быть только в капитальном исполнении. Переселение начнется с января следующего года.

"Ни у кого нет интереса затягивать процедуру по переселению вас в квартиры", - подчеркнул Алексей Титовский.

Соседние дома по улице Мира под номерами 12, 14 и 16 администрация планирует расселить до конца декабря текущего года.

Напомним, 42-летний дом "поехал" в ночь на 12 октября. В этот момент в здании находились 35 (в том числе шесть детей) из 49 зарегистрированных жильцов. Сообщалось, что всем жильцам будет оказана материальная помощь. Одиноко проживающим гражданам заплатят 20 тыс. руб., семьям – 50.

Отметим, что дома со свай сходят на Ямале не в первый раз. Например, в августе жилой дом сошел со свай в Лабытнанги. Здание находилось в маневренном фонде, до конца года его должны снести. Несмотря на то, что в нем имеется 16 квартир, по факту по договорам коммерческого найма в доме жили две семьи, это семь человек, четверо из которых - дети. На момент происшествия одна семья уже получила ключи для переселения и готовилась к переезду в другой дом.