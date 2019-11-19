Суперкомпьютер Сбербанка вошел в 30-ку самых мощных в мире

05 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника В России За рубежом
Суперкомпьютер СКИФ Аврора (2009) | Фото:пресс-служба ЮУрГУ

Суперкомпьютер Сбербанка вошел в 30-ку самых мощных в мире

Разработка облачной платформы Сбербанка и американской компании NVIDIA, получившая название Christofari, признана самым мощным суперкомпьютером в России и 29-й по производительности вычислительной системой в мире по версии проекта Top500.

Помимо Christofari в рейтинг попали еще два российских суперкомпьютера — "Ломоносов-2" Московского государственного университета и суперкомпьютер Росгидромета. Первый занял 107-е место в рейтинге, суперкомпьютер Росгидромета — 465-е. Оба потеряли несколько десятков позиций по сравнению с предыдущей версией рейтинга. Первое место традиционно занял суперкомпьютер Summit, созданный в Ок-Риджской национальной лаборатории в США, передают "Ведомости".

Суперкомпьютер Сбербанка назван в честь первого клиента сберегательной кассы в России Николая Кристофари. Машину планируют предоставлять в аренду на коммерческой основе, стоимость - 5750 рублей в минуту. Ресурсы суперкомпьютера Christofari будут доступны пользователям облачного сервиса компании SberCloud для решения задач искусственного интеллекта.

Ранее Росатом начал разработку отечественного квантового компьютера. Завершить проект планируется к 2024 году, стоимость его составит 24 млрд руб., из них 13,3 млрд руб. – бюджетные средства. Квантовый компьютер будет стоять в России, к нему планируют разработать облачную платформу с удаленным доступом – по примеру мировых корпораций.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Суперкомпьютер Сбербанка вошел в 30-ку самых мощных в мире

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: суперкомпьютер, квантовый компьютер, сбербанк, рейтинг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.11.2019 12:02 Мск Сбербанк объявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети