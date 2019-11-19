Суперкомпьютер Сбербанка вошел в 30-ку самых мощных в мире

Разработка облачной платформы Сбербанка и американской компании NVIDIA, получившая название Christofari, признана самым мощным суперкомпьютером в России и 29-й по производительности вычислительной системой в мире по версии проекта Top500.

Помимо Christofari в рейтинг попали еще два российских суперкомпьютера — "Ломоносов-2" Московского государственного университета и суперкомпьютер Росгидромета. Первый занял 107-е место в рейтинге, суперкомпьютер Росгидромета — 465-е. Оба потеряли несколько десятков позиций по сравнению с предыдущей версией рейтинга. Первое место традиционно занял суперкомпьютер Summit, созданный в Ок-Риджской национальной лаборатории в США, передают "Ведомости".

Суперкомпьютер Сбербанка назван в честь первого клиента сберегательной кассы в России Николая Кристофари. Машину планируют предоставлять в аренду на коммерческой основе, стоимость - 5750 рублей в минуту. Ресурсы суперкомпьютера Christofari будут доступны пользователям облачного сервиса компании SberCloud для решения задач искусственного интеллекта.

Ранее Росатом начал разработку отечественного квантового компьютера. Завершить проект планируется к 2024 году, стоимость его составит 24 млрд руб., из них 13,3 млрд руб. – бюджетные средства. Квантовый компьютер будет стоять в России, к нему планируют разработать облачную платформу с удаленным доступом – по примеру мировых корпораций.