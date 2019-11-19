Субсидии на полеты на Дальний Восток увеличат в 2020 году

В 2020 году кабмин России увеличит субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток.

Общая сумма инвестиций на начало года составит 4,3 млрд руб., что на 1,4 млрд руб. больше, чем в начале текущего года.

В бюджете заложена сумма в 2,8 млрд руб. К этой сумме добавят 1,9 млрд руб., не распределенные в 2019 году. Так, общая сумма субсидий на начало 2020 году составит 5,8 млрд руб., 4,3 млрд руб. пойдут на субсидирование именно перевозок на дальневосточных направлениях, сообщает "Коммерсант".

Ранее руководитель Минвостокразвития России Александр Козлов на заседании коллегии ведомства пожаловался на нереализованные планы по созданию на Дальнем Востоке транспортной инфраструктуры.

Так, по его словам, 28 маршрутов, на которые должны были быть выделены субсидии, так и не были запущены – размер субсидий просто не покроет расходы перевозчиков.

Кроме того, к настоящему моменту не создана региональная авиакомпания на Дальнем Востоке, хотя председатель правительства РФ давал поручение о ее создании еще 28 ноября 2017 года.