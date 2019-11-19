Начинается производство обновленной LADA 4x4

Компания "АвтоВАЗ" начинает производство внедорожника LADA 4x4 с обновленным интерьером.

Ежедневно с конвейера будут сходить по шесть автомобилей в день. С 27 ноября запланирован полный переход на выпуск LADA 4x4 с новым салоном.

Как ожидается, продажи новинки начнутся в декабре текущего года или с января следующего.

В обновленном интерьере LADA 4x4 изменятся панель приборов, комбинация приборов, форма сидений, а задний диван получит два подголовника, сообщает "Автостат".

Ранее сообщалось о том, что Lada 4х4 может получить платформу альянса Renault-Nissan (Рено-Ниссан) для среднеразмерных автомобилей CMFB-LS, президент "АвтоВАЗа" Николя Мор.

По его словам, компания стремится сохранить выдающиеся внедорожные качества автомобиля этой марки.

"Очевидно, мы работаем над преемником существующей модели Lada 4x4, и мы рассматриваем потенциальную синергию с альянсом Renault-Nissan, включая возможное использование общей платформы", — отметил топ-менеджер.