Из иракских тюрем в Россию вернулись 32 маленьких ребенка

Спецборт МЧС России при участии медиков эвакуировал из Багдада в Москву 32 ребенка в возрасте от года до трех лет, ранее находившихся в местах лишения свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства здравоохранения России.

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Сразу после приземления в столице детей доставили в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей минздрава, где им предстоит пройти комплексное обследование. При необходимости детям будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь.

Это уже четвертая, заключительная эвакуация детей из этой страны. Ранее в Россию из иракских тюрем были доставлены и переданы родственникам 88 детей.