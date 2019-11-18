Пешеходы не хотят видеть на тротуарах самокаты и гироскутеры

Пресловутые поправки в ПДД, касающиеся электросамокатов, гироскутеров и прочих подобных средств передвижения, продолжают обсуждать эксперты. В Союзе пешеходов России не хотят видеть на тротуарах людей, двигающихся со скоростью 20 км/ч.

По словам председателя Союза пешеходов Владимира Соколова, гироскутеры и моноколеса не позволяют обеспечить экстренное торможение: их остановочный путь очень большой, чтобы водитель не мог опрокинуться. "Мы оценили, что только при 8 км/ч можно остановиться через метр, а вот если это 20 км/ч, то это совсем нереально. Плюс там нет руля — невозможно увернуться", - рассказал Соколов в эфире радио "Говорит Москва".

"Теперь получается, тротуары — зона опасности, только уже для пешеходов. Мы считаем, что проект Минтранса только ухудшит ситуацию. Как только им разрешат тротуары, это будет лавинообразное увеличение числа погибших. Сколько им не запрещай, кто это будет контролировать? Не будет же ГИБДДшник бегать по тротуару за людьми на самокатах и гироскутерах", - сетует активист.