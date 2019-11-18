Пешеходы не хотят видеть на тротуарах самокаты и гироскутеры

05 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
трицикл электросамокат (2019) | Фото:Википедия

Пешеходы не хотят видеть на тротуарах самокаты и гироскутеры

Пресловутые поправки в ПДД, касающиеся электросамокатов, гироскутеров и прочих подобных средств передвижения, продолжают обсуждать эксперты. В Союзе пешеходов России не хотят видеть на тротуарах людей, двигающихся со скоростью 20 км/ч.

По словам председателя Союза пешеходов Владимира Соколова, гироскутеры и моноколеса не позволяют обеспечить экстренное торможение: их остановочный путь очень большой, чтобы водитель не мог опрокинуться. "Мы оценили, что только при 8 км/ч можно остановиться через метр, а вот если это 20 км/ч, то это совсем нереально. Плюс там нет руля — невозможно увернуться", - рассказал Соколов в эфире радио "Говорит Москва".

"Теперь получается, тротуары — зона опасности, только уже для пешеходов. Мы считаем, что проект Минтранса только ухудшит ситуацию. Как только им разрешат тротуары, это будет лавинообразное увеличение числа погибших.  Сколько им не запрещай, кто это будет контролировать? Не будет же ГИБДДшник бегать по тротуару за людьми на самокатах и гироскутерах", - сетует активист.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пешеходы не хотят видеть на тротуарах самокаты и гироскутеры

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пешеходы, тротуар, гироскутер, электросамокат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети