В Курганской области в ближайшие дни ожидается сильнейший мороз - до минус 32 градусов

В Курганской области в ближайшие дни в отдельных районах региона ожидается резкое похолодание - до -32 градусов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области, днем температура составит -15 градусов.

Спасатели предупреждают граждан о необходимости соблюдения требований безопасности и просят жителей быть бдительными в период первых холодов.

Стоит отметить, что снежного покрова в регионе практически нет - из-за этого возрастает вероятность гибели посевов и саженцев культур.