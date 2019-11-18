Аэропорт Нижневартовска - один из самых безопасных в России

АО "Нижневартовскавиа" стало лауреатом национальной премии "Транспортная безопасность России – 2019". Награду за второе место предприятию вручили в номинации "Лучший перевозчик воздушного транспорта, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности". Церемония прошла в рамках научно-практической конференции "Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика" в Москве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии столицы Самотлора.

Премия учреждена ассоциацией "Транспортная безопасность" и Фондом "Транспортная безопасность" при поддержке минтранса России и Комитета по транспорту Госдумы и нацелена на поощрение и пропаганду достижений, передовых методов и решений в области обеспечения транспортной безопасности, оценку достижений предприятий и организаций.

Нижневартовское авиапредприятие основано 20 июля 1965 г. В глухой тайге и непроходимых болотах авиаторы стали незаменимыми помощниками геологов, нефтяников, энергетиков и жителей района. Чтобы обеспечить постоянно растущий объем перевозок пассажиров и грузов, коллектив предприятия развивался вместе с городом и неоднократно реконструировал аэродром-аэропорт, увеличивая его пропускную способность, модернизируя техническое оснащение. В 1972 г. с вводом в эксплуатацию бетонной полосы состоялся первый рейс Ту-134 в Москву.

Сегодня "Нижневартовскавиа" – предприятие с мощной материально-технической базой. Есть собственные вертолеты Ми-8, Ми-8 АМТ, аэропорт со взлетно-посадочной полосой 3200/60 метров, способным принимать Ан-124 "Руслан", а также "Boeing" и "Airbus" всех типов по первой категории ИКАО с обоих направлений.