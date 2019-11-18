Финансовая пирамида "Корпорация Ромашка" выманила у россиян более 30 млн рублей

Жительница Иркутска создала закрытое сообщество в соцсети, впоследствии выросшее в финансовую пирамиду, которая в итоге объявила о приостановлении выплат.

Более 40 человек инвестировали в "бизнес-проект" более 30 миллионов рублей, сообщила Накануне.RUофициальный представитель МВД России Ирина Волк.

Группа называлась "Корпорация Ромашка", участники по интернету заключали различные сделки, переводя деньги руководителю "проекта".

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", организатор пирамиды задержана.

Ранее в ЦБ РФ сообщили, что в России в первом квартале 2019 года выявлена 61 финансовая пирамида. Большая часть таких систем зафиксирована в Центральном и Уральском регионах.

Напомним, в 2016 году президент Владимир Путин одобрил поправки в Уголовный кодекс, вводящие уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид. За особо крупный размер - более шести миллионов рублей - привлеченных средств, организаторам пирамиды грозит штраф до 1,5 миллиона рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет.