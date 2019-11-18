05 Сентября 2020
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Общество Пермский край
(2019) | Фото: gorodperm.ru

30-метровую елку начали устанавливать на эспланаде в Перми

В Перми начали устанавливать главную городскую елку на эспланаде - это будет 30-метровая конструкция, оформленная по дизайн-проекту, уникальному среди существующих решений по архитектуре и техническому исполнению.  

Городская новогодняя ель будет состоять из 12 сегментов-ярусов, имеющих заданные выносы, покрытые хвоей, что визуально будет более приближенно к форме натуральной ели. При этом сама конструкция получит модульное решение, состоящее из силового самонесущего каркаса и навесных элементов с установленной геометрией, что позволит модифицировать ее без изменения несущей части: наращивать высоту, дополнять декор и прочее.

Проект включает в себя как саму ель, так и её украшения. Световая часть выполнена с помощью независимых модулей, что дает возможность безграничных решений динамической иллюминации и проведения световых представлений вместе с проекцией.  На самой конструкции будут располагаться ромбовидные сегменты в виде коробов с RGB-подсветкой. Световой орнамент елки будет выложен из гирлянд и светящихся шаров. Елка будет украшена "звездой" с подсветкой.

(2019)|Фото: gorodperm.ru

Уже 27 ноября горожане смогут оценить красоту новой елки – в этот вечер огни на ней будут зажжены, а вокруг развернется строительство главного ледового городка Перми "Легенды древней Пармы". К этому же моменту будет украшен центральный Новогодний маршрут.

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30-метровую елку начали устанавливать на эспланаде в Перми

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Теги: елка, пермь, эспланада, уникальный дизайн-проект



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