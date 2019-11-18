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ледовый городок, обрушение, демонтаж (2019) | Фото: admhmansy.ru

"Не рухнул, а демонтировали": в мэрии Ханты-Мансийска о ситуации с ледовым городком

Обрушение композиции ледового городка в мэрии Ханты-Мансийска объяснили плановым демонтажем.

Как сообщили Накануне.RU в администрации со ссылкой на представителя подрядчика "МАВ – Сервис" Алексея Морозова, из-за резкого перепада температуры более, чем на 20 градусов за сутки, один из элементов ледяной арки не выдержал и дал трещину. Из соображений безопасности подрядчик решил демонтировать конструкцию и возвести ее заново.

Замглавы города, директор департамента городского хозяйства Сергей Волчков отметил, что подрядчик принял верное решение, думая, прежде всего о безопасности горожан.

"Работы специально производились ранним утром буднего дня, чтобы рядом находилось как можно меньше людей. Учитывая опыт по возведению ледовых городков в Ханты-Мансийске, ситуация по демонтажу конструкций изо льда в период строительства является одной из особенностей работы с таким природным материалом", - заявил он, подчеркнув, что ледовые городки будут введены в эксплуатацию только в случае соответствия всем техническим требованиям и нормам безопасности.

Все допущенные в выполненной работе недостатки, подрядчик, согласно контракту, исправляет за свой счет.

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"Не рухнул, а демонтировали": в мэрии Ханты-Мансийска о ситуации с ледовым городком

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Теги: ледовый городок, падение, демонтаж, трещина



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