8 компаний из Пермского края показали свои разработки на форуме "Сделано в России"

Лучшие предприятия Прикамья показали свою продукцию на стенде края на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Экспонировались восемь компаний: ООО "ИТ Профессиональные решения"​ (ITPS) , ООО "Инсайт Электроникс", ООО "Промобот", ООО "НПФ "Норд", ООО "НПП ТИК", ООО "ЭРИС КИП", ООО "Форт-Телеком" и участник региональной программы "Экспортной акселератор" Kremlin Nuts.

Осмотрев стенд, губернатор Максим Решетников отметил, что начинающих экспортеров важно знакомить с положительным опытом пермских предприятий. Для этого можно организовать специальные сессии, где успешные экспортёры могли бы поделиться историями успеха и механизмами выхода на зарубежные рынки.​ На пленарном заседании форума Максим Решетников обозначил, что к 2024 году планируется, что несырьевой экспорт предприятий Пермского края увеличится на 57%. При этом двукратный рост экспорта ожидается у предприятий малого и среднего сегмента.

Одно из предприятий, ИТ Профессиональные решения (ITPS), показало на форуме новейшую разработку биотелеметрического контроля, которая позволяет отслеживать состояние здоровья сотрудника в реальном времени. Гаджет HealBe делает замеры 11 физических показателей человека и передает информацию в диспетчерский центр. На основе встроенных интеллектуальных алгоритмов система анализирует данные и информирует обо всех отклонениях показателей физического состояния. Руководитель ITPS​ Леонид Тихомиров​ отметил, что эта технология направлена на повышение среднего уровня здоровья страны, людей на конкретном предприятии, отдельного человека. Компания экспортирует в более чем в 20 стран мира и планирует расширить экспортный потенциал. Представитель компании отметил поддержку краевых властей.

Другая компания, также пользующаяся поддержкой края, НПП ТИК, представила вибростенд ТИК-PION, предназначенный для измерения, индикации и регистрации параметров вибрации (скорость, ускорение, перемещение) работающего оборудования. Как уверяют разработчики, это первое подобное устройство в мире. В планах пермяков выход на международный уровень, поскольку продукт востребован и заслужил высокие оценки на российском рынке.

Опытом повышения объемов экспорта поделился директор московского представительства группы компаний "Инсайт" Владислав Кудрявцев. После участия предприятия в Ганновер мессе в составе делегации Пермского края, внимание со стороны европейских заказчиков существенно увеличилось. Помимо традиционного продукта ("Умный дом") компания намерена выводить на рынок технологию "Интеллектуальное здание". Создатели ожидают высокий спрос на новую разработку.

Объём экспорта из Пермского края за январь-август 2019 года составил 3,49 млрд долларов (на 6,37%​ больше, чем за аналогичный период 2018 года). По итогам 2018 года Пермский край вошел в ТОП-15 регионов страны по объёму экспорта. Согласно нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным, к 2024 году несырьевой, неэнергетический экспорт страны должен увеличить в 2 раза. Напомним, в рамках реализации Национального проекта "Международная кооперация и экспорт" стоит задача увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта в РФ к 2024 году до 250 млрд долларов США.

Отметим,​ рост показателей экспорта в Пермском крае происходит благодаря разносторонним мерам поддержки, которые внедряет Правительство региона, а также благодаря выстраиванию соответствующей экспортной экосистемы. Так, Пермский край вошел в число 11 регионов, внедряющих в пилотном режиме "Региональный экспортный стандарт 2.0". С 2017 года в Пермском крае действует региональный Центр поддержки экспорта, кроме того, реализуются новые проекты по поддержке бизнеса – по продвижению компаний по каналам электронной торговли, субсидиям на сертификацию товаров под требования зарубежных рынков, продвижению через новую цифровую платформу АО "Российский экспортный центр", проект по экспортному коучингу. Запущен региональный экспортный акселератор, его модель основана на одной из лучших мировых практик – европейской программе EU Gateway. Регион проводит регулярные бизнес-миссии и участвует в ведущих мировых выставочных мероприятиях, развивает долгосрочные партнерские отношения с Германией и странами Европы, ОАЭ, Японией, Китаем. С 2018 году на регулярной основе проводится Межрегиональный экспортный форум.