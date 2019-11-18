05 Сентября 2020
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Политика Санкт-Петербург
борис вишневский,депутат (2019) | Фото:forpost-sz.ru

Секс-террорист Вишневский не помог вышедшим за него активистам "из-за семейных обстоятельств"

Полиция арестовала демонстрантов, вышедших в поддержку секс-террориста Бориса Вишневского, уличенного в домогательствах. Депутат Заксобрания отказался вытаскивать из беды своих активистов «по семейным обстоятельствам».

Акция против обвинений в адрес Вишневского состоялась вчера, 17 ноября, в Петербурге. Правоохранительными органами были задержаны два демонстранта - Евгений Мусин и Сергей Думцев. Их увезли в 28-й отдел полиции, но спустя некоторое время отправили домой.

По сообщению издания «Экономика сегодня», Вишневский был в курсе арестов, но в отделение не поехал. Журналисты ФАН уверены, что депутат решил не тратить драгоценное время на «спасительную операцию», ограничившись легким постом в социальных сетях.

В своем телеграм-канале депутат заявил, что якобы не смог прийти на помощь молодым людям «по семейным обстоятельствам». И добавил, что в отделении ему якобы не дали информацию о ребятах, но они и без него справились.

О сексуальных домогательствах Вишневского стало известно из письма бывшей студентки РГПУ им. Герцена, которое она отправила изданию Nation News. По словам девушки, преподаватель приставал к ней и еще к четверым первокурсницам.

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Секс-террорист Вишневский не помог вышедшим за него активистам "из-за семейных обстоятельств"

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Теги: депутат вишневский, харассмент, студентки , акция, яблоко



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