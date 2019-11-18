Стало известно, что украинскую "Слугу народа" возглавляет гражданин США

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия имеет гражданство США. Об этом заявил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.

По его словам, наличие гражданства США у Арахамии было установлено в ходе судебного процесса 2010 года по обвинению компанией Microsoft компании TemplateMonster, соучредителем которой является Арахамия.

Мосийчук пообещал в ближайшие дни обнародовать доказательства американского гражданства Арахамии. Он также добавил, что утаивание последним этого факта при подаче документов в ЦИК перед выборами в парламент было нарушением украинских законов.

Напомним, Киев хочет разрешить двойное гражданство. Одесский журналист и блогер Юрий Ткачев считает, что это связано с наличием иностранного гражданства у целого ряда функционеров правящей партии.

Председатель правозащитного движения "Сила права" Андрей Сенченко на канале ZIK заявил, что Арахамии ничего не будет, "потому что на самом деле существует очень выборочный подход в этих вопросах".