05 Сентября 2020
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Политика В России
Лондон, Англия, Великобритания (2017) | Фото: www.0564.ua

МИД РФ предупредил бизнес о вероятном ужесточении санкций после Brexit

Российские компании должны быть готовы к ужесточению санкций Великобритании после Brexit (выход Соединенного Королевства из Евросоюза).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева.

Он обратил внимание бизнесменов на заявление британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США.

"Если наши партнеры будут стремиться к какому-то противостоянию, принцип взаимности никто не отменял", – отметил Беляев.

Напомним, 27 стран-членов ЕС согласились отложить выход Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

Ранее эксперты высказывали мнение, что Великобритания решила заплатить за Brexit деньгами российских олигархов. Накануне.RU писало о том, что Лондон подготовил юридическую почву законом о "криминальных деньгах". "Дело Скрипаля" стало предлогом для грядущего похода на русские деньги.

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МИД РФ предупредил бизнес о вероятном ужесточении санкций после Brexit

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Теги: МИД РФ, Великобритания, санкции, Brexit



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