В Тверской области почти две недели ищут девочку-подростка, которая не раз сбегала из дома

В Тверской области ищут девочку подростка, которая ушла из дома в городе Удомли и бесследно исчезла.

Анна Е. 2003 года рождения ушла из дома еще 4 ноября - до сих пор ее местонахождение неизвестно, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Тверской области.

Следователи уже поговорили с родными и друзьями девочки. Известно, что у нее был с собой телефон, через два дня после своего ухода из дома она звонила родителям, а 12 ноября через соцсети написала, что хочет вернуться домой. Однако после этого она больше не выходила с родственниками на связь, а ее сотовый отключен.

В СК добавили, что девочка ранее не раз уходила из дома.